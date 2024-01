Un anno a teatro. Via col tris Massini. Boni e Pennacchi

Con l’inizio del 2024 sta per ripartire la stagione di prosa del teatro Petrarca di Arezzo. Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio sul palco Alessio Boni con Iliade il gioco degli dei. Uno spettacolo del quadrivio di Francesco Niccolini, con Iaia Forte, Francesco Meoni, Marcello Payer. A dieci anni dalla nascita, dopo I Duellanti e Don Chisciotte, il “quadrivio”, formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, riscrive e mette in scena l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. Spazio alla danza, giovedì 25 gennaio, con Quatuor pur la fin du temps di Olivier Messiaene Mario Bermúdez Gil, prodotto dal Nuovo Balletto di Toscanadiretto da Cristina Bozzolini. Mario Bermúdez Gil traduce in danza le tinte apocalittiche del Quatuor pour la fin du temps, composto da Olivier Messiaen nel 1941 mentre era prigioniero a Görlitz nel campo tedesco nella Polonia occupata dai nazisti. La stagione prosegue martedì 30 e mercoledì 31 gennaio: Andrea Pennacchi porta in scena Arlecchino di Marco Baliani. Andrea Pennacchi indossa la maschera di Arlecchino e con la regia di Marco Baliani la porta dentro la contemporaneità. Dal dissidio tra Arlecchinoe il nostro mondo scaturiscono esilaranti situazioni ma, anche, dissacranti visioni e imperdibili scontri. Arlecchinoattraversa, con la sua goffaggine e la sua furbizia, quei territori dello spirito umano che in ogni epoca mostrano le loro eterne contraddizioni. Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio è il momento di Stefano Massini con lo spettacolo ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud L’Interpretazione dei sogni. La danza torna protagonista venerdì 1° marzo con Balade. La MM Contemporary Dance Company, presenta un nuovo spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. Ballade di Bigonzetti è un ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta. Il giuocatore di Carlo Goldoni, con Alessandro Averone, Alvia Reale, Nicola Rignanese e Roberto Valerio è lo spettacolo in programma sabato 9 e domenica 10 marzo. Sabato 23 e domenica 24 marzo al Petrarca Antonio Rezza con Fratto_X.