Un altro stop all’Eterna. Incompiuta

Se per completare la Due Mari invece dell’asfalto bastasse l’inchiostro dei giornali che ne scrivono da mezzo secolo, non ci sarebbe bisogno di aspettare. La grande arteria da Grosseto a Fano sarebbe già pronta da tempo. Sul fragile futuro dell’Eterna Incompiuta arriva invece un altro ricorso al Tar della giunta di Arezzo che allunga ancora la sequela dei rinvii. La superstrada voluta (o meglio, immaginata) da Amintore Fanfani è già in età pensionabile perché si iniziò a parlarne alla metà degli anni Sessanta. Nel frattempo, però, fra Siena e Grosseto si marcia con tempi sostenuti al raddoppio mentre il tratto San Zeno-Palazzo del Pero, il nodo di Olmo e il collegamento tra Le Ville di Monterchi e la E45 sono ancora nel libro dei sogni.