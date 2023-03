Un altro autobus "spiaggiato" Guasti a raffica lungo le strade "In arrivo altri 25 mezzi nuovi"

di Alberto Pierini

L’ultimo autobus si è "spiaggiato" due giorni fa in via Romana. Lì, sulla strada diventata un’autostrada per colpa, o per merito, del cantiere che ha paralizzato la 73. Le auto in coda a sfilare alle sue spalle, quasi volessero prendersi la rivincita sull’ingorgo che almeno permetteva loro di muoversi ancora. E i passeggeri a piedi.

Non per molto: in effetti le staffette tra i mezzi funzionano e dai garage di Autolinee partono i sostituti con un certo tempismo. Ma il problema resta. Pochi giorni fa vi raccontavamo il triplice guasto a tre mezzi nella stessa mattina. Roba da record, per una città che alla fine non è una metropoli.

Triplice guasto e triplice fischio finale al trasporto pubblico? No, nel carnet dell’azienda c’è anche una bella ventata di rilancio. E rispetto ai primi tempi, quelli delle proteste alzo zero, molte cose sono cambiate. All’inizio, ricorderete, c’era stata la levata di scudi contro la carenza di punti vendita di biglietti, ora quella questione è risolta.

Poi la seconda "volata" per il cambiamento delle linee. Autolinee e Comune si sono messi di buzzo buono e tante proteste sono venute meno, toccando e ritoccando percorsi e fermate.

Il nodo però della qualità dei mezzi disponibili resta, almeno a fronte dei guasti.

"Il parco mezzi – rispondono fonti interne dei vincitori del famoso bando regionale – attualmente ha un’età media alta: 11 anni e mezzo". La precisione non manca. E anche il non troppo velato riferimento alle condizioni di partenza. E del resto i vertici di Autolinee già avevano indicato poche settimane fa nell’età dei pullman i problemi che via via erano insorti.

E forniscono ulteriori dettagli. Sono oltre cento gli interventi di manutenzione eseguiti ogni mese. Se pensiamo che la flotta, questi strani termini marinari traslocati in una città di terra, ha in tutto 89 autobus, la sintesi è già fatta.

Più di tre riparazioni al giorno. E questo confermerebbe la voce insistente che darebbe per molto più numerosi di quanto appaia i guasti subiti da Autolinee.

La nuova rete urbana, del resto, è decisamente articolata e quindi costringe ad usare quasi tutto il materiale disponibile. Difficile, difficilissimo lasciare a riposo un pullman, se non creando dei problemi alle fermate.

Quindi? L’azienda risponde con forza che la "primavera" è iniziata e non solo tra i fiori di pesco. Tra il 2021 e il 2022 gli autobus nuovi acquistati sono stati duecento. Ma la rete da coprire è grande quanto la Toscana, coperta interamente da Autolinee. E fatalmente sulle nostre strade ne arriva solo una parte.

Quante? Di certo c’è il futuro. Venticinque nuovi pullman saranno acquistati entro il 2025, quindi nel giro di un paio d’anni. Cinque solo quest’anno. Non basteranno ad evitare nuovi spiaggiamenti ma aiuteranno. Mentre crescono i progetti tecnologici: video a bordo, pulsanti anti-panico, streaming. Bellissimi. Ma anche dei buoni motori non disdicono.