Un albero piantato per ogni nascita: il progetto green di Sintra

Gianni Bianchi

Arezzo, 21 marzo 2023 – Un albero piantato per festeggiare le nuove nascite. L’aretina Sintra, azienda di riferimento nel panorama nazionale del business digitale, ha dato il via a un innovativo progetto animato dalla volontà di scandire i più importanti eventi nella vita del proprio personale attraverso un gesto concreto volto al miglioramento dell’ambiente.

La nascita dei figli dei dipendenti sarà così simbolicamente festeggiata attraverso il regalo di un albero che verrà acquistato e piantato in Africa, America Latina o Asia direttamente da contadini locali per produrre benefici ambientali, sociali e economici. Questa iniziativa nasce per concretizzare uno dei valori fondanti di Sintra, la sostenibilità, perseguita quotidianamente attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali volte a efficientare i processi, ridurre gli sprechi e aumentare il benessere del personale.

La prima espressione di questo impegno è stata l’elaborazione di un modello organizzativo volto a creare un ambiente di lavoro piacevole e dinamico in cui puntare soprattutto sulle competenze dei giovani: attualmente, infatti, l’azienda fa affidamento su circa settanta dipendenti e, di questi, l’89% ha tra i 18 e i 40 anni, a testimonianza dei costanti investimenti per la formazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Una simile attenzione è orientata anche alla valorizzazione dell’apporto femminile in un ambito storicamente maschile come quello tecnologico, con circa trenta donne impegnate nei diversi ruoli. Questa particolare composizione aziendale permette, anno dopo anno, di registrare nuove nascite che Sintra ha scelto di celebrare con un regalo ecosostenibile capace di migliorare la qualità dell’aria, di estendere il verde e di portare nuovo valore ai territori dove verrà piantato l’albero.

«La nostra azienda ha scelto di affiancare la nascita di un bambino con la nascita di un albero - spiega Gianni Bianchi, fondatore e Ceo di Sintra. - Il vero valore aggiunto di Sintra sono le risorse umane e, di conseguenza, con questo simbolico gesto, vogliamo dimostrare la nostra vicinanza e la nostra gioia per i momenti significativi della vita dei nostri dipendenti.

Il raggiungimento di buoni risultati economici può infatti essere perseguito solo attraverso la soddisfazione e il benessere del personale che, con questo progetto, diventa anche benessere del pianeta attraverso un investimento in sostenibilità per un mondo sempre più verde».