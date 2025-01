Ultimo assalto al Natale. Il gran finale al Prato dopo la prima Fiera

di Angela BaldiAREZZONon solo tutte le feste, l’Epifania si porta via anche la Città di Natale. Si chiude stasera una due mesi da record per la città che ha visto dal 16 novembre scorso oltre un milione e mezzo di arrivi da ogni parte d’Italia. Ultimo giorno con la lunghissima maratona di eventi partita a metà novembre voluta dalla Fondazione Intour con il Comune di Arezzo, e realizzata con la regia di Confcommercio. Da domani parte lo smontaggio delle casine e delle attrazioni rimaste (dopo la partenza dei tirolesi e di Eurochocolate), ma oggi ci sarà ancora tempo per un giro sulla ruota panoramica o sulle giostre del Prato, dall’albero magico al carosello di cavalli. Aperta anche la pista di pattinaggio per un’ultima giornata sul ghiaccio. Tutto intorno all’anello del Prato le casine del villaggio delle arti con specialità gastronomiche e artigianato in vendita ancora fino a stasera. Tra quelle da non perdere oggi ci sono le calze della Befana con i dolci di Casa Thevenin vendute proprio al Prato per sostenere l’Istituto di via Sassoverde. E prima di spegnere le migliaia di luci led del bosco delle emozioni, oggi spazio agli ultimi scatti da incorniciare. Vale anche per la Fortezza con il planetario e la casa di babbo Natale, pronto a ripartire per il polo nord. Ultima occasione per ammirare in piazza Grande le suggestive installazioni luminose sulle facciate dei palazzi storici. Almeno per i prossimi 10 mesi.L’appuntamento con tutte le attrazioni della Città di Natale sarà infatti da metà novembre prossimo con i tirolesi pronti a riaprire il più grande villaggio d’Italia dopo la firma del sodalizio con Arezzo per i prossimi due anni. Intanto ieri è stato archiviato anche il primo weekend dell’anno di Fiera Antiquaria. I banchi dopo il trasloco di dicembre proprio per la presenza dei banchi del mercatino tirolese, sono tornati in piazza Grande e lungo il tradizionale percorso del centro. Dopo le tante presenze di sabato con la Fiera baciata dal sole, ieri la pioggia ha frenato gli arrivi e gli acquisti tra gli ambulanti dell’antiquariato. Molti quelli che hanno smontato gli stand già nel primo pomeriggio sotto una pioggia battente. Straordinari oggi per i negozi del centro, dove la gente da sabato è tornata per l’avvio dei saldi invernali. La prima domenica di svendite alla vigilia dell’Epifania, ha portato movimento in centro con tante persone nonostante il maltempo a caccia dell’occasione giusta quando ancora taglie e assortimento sono garantiti. E oggi si replica complice il lunedì festivo.