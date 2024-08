Ultimi tre giorni per Cortona piano festival

Ultime tre intense giornate per Cortona Piano Festival la lunga maratona artistica che dal 1 agosto sta animando il cuore del centro storico grazie a un mix di interpreti di altissimo profilo e giovani talenti. La rassegna, la cui direzione è affidata ad Annamaria Papi, vede la partecipazione di realtà territoriali quali Cortona Sviluppo e l’associazione Armonia - Arte e musica senza frontiere ed è resa possibile grazie al sostegno del Comune di Cortona e di numerosi sponsor sia locali che nazionali. Cuore delle attività il chiostro di S. Agostino che si articola in un meeting pianistico, con corsi e masterclass di respiro internazionale, e in una serie di prestigiosi appuntamenti musicali. Sono 19 le studentesse e gli studenti provenienti da Italia, Inghilterra, Slovenia, Cina e Lettonia che stanno partecipando al progetto formativo ed educativo coadiuvati da due professori stabili Vsevolod Dvorkin, docente di pianoforte del conservatorio di Modena e interprete di fama internazionale e Carlo Lodovico Cappelletti, pianista, divulgatore e direttore artistico della manifestazione, docente di pianoforte a Como. Come nell’edizione 2023, inoltre, Cortona Piano Festival ha ospitato, nei primi quattro giorni di attività, una masterclass di Natalia Trull, docente del conservatorio P.I Ciajkovskij di Mosca, Artista onorata della Russia e concertista di caratura mondiale. Questa sera nel chiostro di Sant’Agostino si esibirà Dvorkin con un concerto con brani di Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Domani spazio al jazz con l’artista Mauro Grossi in collaborazione con l’associazione organi storici città di Cortona. Domenica sera finale con il concerto degli allievi del meeting pianistico. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. La.Lu.