Ultime battute per la corsa al regalo. La spesa media è di 200 euro: "La gente torna ai negozi di vicinato"

La corsa al regalo è ufficialmente cominciata. Più passano i giorni più ci avviciniamo all’evento più atteso dell’anno come il Natale, l’ultimo fine settimana pur funestato dal maltempo sopratutto nella giornata di sabato ha comunque visto nel centro storico di San Giovanni un picco delle presenze e ciò fa ben sperare nel poter stilare un bilancio piuttosto positivo riguardo le vendite. Una fotografia del momento l’ha scattata Paolo Mantovani, presidente della delegazione della confcommercio Valdarno nord che rimarca anche l’importanza del ricco cartellone di eventi programmato dall’amministrazione comunale: "Possiamo dire - afferma l’imprenditore cittadino - che il fine settimana passato è stato il primo con un flusso notevole di persone anche per il programma natalizio attuato dall’amministrazione comunale che ha invogliato, nonostante il maltempo, a recarsi nei negozi a fare acquisti".

Circa 200 euro la spesa media a persona, le vendite sono al momento in linea con quelle del 2023 con un piccolo particolare da non dover sottovalutare all’atto pratico: "Al al momento, riguardo le vendite, siamo in linea con i numeri del 2023 anche se in ogni campo rispetto all’anno passato c’è stato un piccolo aumento dei costi e questo, magari, induce i clienti a entrare nei negozi e di riflettere prima di acquistare. Sia nell’abbigliamento, che mi riguarda più da vicino, ma anche in altri settori sentendo i colleghi con i quali ci aggiorniamo nel corso della settimana c’è un moderato ottimismo di poter eguagliare se non superare, seppur di pochissimo, quanto fatto lo scorso anno. I sentori sono questi, speriamo trovino conferme nei giorni vicini al Natale che, tradizionalmente, sono quelli in cui tutti sono alla ricerca del regalo last minute".

E anche i giganti del web paiono in contrazione, non si potrà di certo tornare indietro negli anni come accadeva tempo fa ma la gente sta tornando nei negozi: "Nessun commerciante, nemmeno il più bravo di tutti, potrà essere in grado di sconfiggere gli e-commerce ma la gente sta tornando ad acquistare di persona, sempre con un occhio oculato al prezzo ma non come qualche anno fa dove c’era un vero e proprio boom di ricerche sul web. Reputo sia una bellissima notizia, in un momento del genere dove persiste sempre la crisi e in molti casi l’impossibilità di spendere chissà cosa anche per un piccolo pensiero".