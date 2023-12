Ultima settimana per partecipare al censimento della popolazione

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Resta una settimana, per coloro che hanno ricevuto la lettera dell’Istat che invita a compilare il questionario, per partecipare al censimento della popolazione rispondendo attraverso un’intervista che potrà essere rilasciata a casa a un rilevatore ben identificabile incaricato dal Comune, per telefono o all’ufficio statistica al primo piano dello Sportello unico, contattabile per gli appuntamenti ai numeri 0575/377237-239-199-204 o per mail scrivendo a [email protected]

C’è tempo infatti fino a venerdì 22 dicembre per ottemperare a quello che è un obbligo di legge. Si tratta della data ultima visto che lo scorso lunedì 11 è scaduto il termine per la restituzione del questionario via web.

Quest’anno le famiglie campione aretine coinvolte sono state 2.450, l’81% pari a circa 2.000 hanno già risposto. Le informazioni raccolte saranno diffuse dall’Istat in forma anonima e aggregata nel pieno rispetto della privacy.

https://www.comune.arezzo.it/censimento-2023-se-ne-fai-parte-fai-tua-parte https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni