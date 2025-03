Uccellini donna dell’anno: "Onorata per il premio"

"Quando mi ha chiamato l’assessore Valeria Noferi, ho pensato subito che dovessi preparare un buffet per questa occasione e invece mi ha comunicato che la premiata ero io. Nell’ambito dell’evento "Donne e Lavoro" – mi ha detto - abbiamo scelto te come chef e divulgatrice del nostro territorio. Nessuno è profeta in patria, ma stavolta mi hanno fatto sentire tale". Un’Alessia Uccellini gratificata e raggiante, quella di ieri mattina a Palazzo delle Laudi. L’amministrazione comunale di Sansepolcro ha visto in lei, attuale guida dello storico Ristorante Fiorentino, la figura di rilievo alla quale consegnare il riconoscimento nella Giornata della Donna all’interno di una sala consiliare gremita di persone. "Prima di me – ha poi ricordato - la stessa cosa aveva fatto mio padre Alessio, nei confronti sia del cibo che delle storie locali. Sono emozionata, non lo nego: in un articolo, mi hanno definito "la chef che sussurra al cibo". Ho una visione "borgocentrica" del mondo: per me, tutto ruota attorno a Sansepolcro. Personalmente, ho capito che qualcosa attorno a me ho seminato".