Tuttosicurezza promuove il Casentino alla fiera Saie di Bologna con un qrcode che riporta alla storia del panno casentino e della vallata

Arezzo, 8 ottobre 2024 – Tuttosicurezza, l’azienda casentinese leader nella progettazione, fabbricazione, installazione e ispezione di sistemi anticaduta e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, con il suo brevetto Valens Components, porterà il Casentino alla fiera SAIE di Bologna, una vetrina con più 560 aziende iscritte tra imprese, professionisti e associazioni nella filiera delle costruzioni.

L’evento è un punto d’aggregazione per professionisti, aziende e istituzioni nazionali e locali, in cui si intersecano valorizzazione delle novità di prodotto e condivisione di idee di tutta la filiera. Proprio qui Tiziana e Andrea, ai vertici dell’azienda, porteranno non solo i propri prodotti con brevetto, ma anche un pezzo di Casentino.

Matilde Macconi, responsabile Marketing commenta: “Nel Padiglione 30 allo stand A67 portiamo alcuni nostri strumenti con brevetto Valens Components ma anche un po' di promozione per il Casentino: il tavolo dove accoglieremo clienti, aziende e istituzioni da tutta Italia e non solo, è stato coperto con un grande telo di Panno Casentino arancione e verde dove abbiamo fatto mettere un QRcode attraverso il quale si può scoprire la storia di questo prodotto e della nostra valle.

Abbiamo inoltre portato con noi alcuni prodotti tipici. L’obiettivo è quello di portare con noi un po' della valle che ci ha visti nascere e dove abbiamo la nostra sede e questo perché crediamo che il nostro territorio abbia bisogno di tutti noi per essere raccontato e conosciuto al meglio, come ognuno di noi ha avuto bisogno di lui, della sua storia e della sua bellezza diffusa”.

I prodotti creati dall’azienda, che un anno fa ha inaugurato una nuova sede a Bibbiena, sono le protezioni lucernari VS-Manu calpestabili, antigrandine, hanno ottenuto un brevetto europeo, Joker e Alublok, ovvero soluzioni innovative e uniche per le varie esigenze di sicurezza delle aziende. Matilde commenta: “Sono solo alcuni dei nostri prodotti ma sono quelli più rappresentativi perché nascono dal nostro diretto contatto con le varie realtà lavorative e quindi sono fatti per rispondere a esigenze e bisogni specifici.

I nostri brevetti nascono dalla nostra esperienza diretta e da un team interno capace di disegnare e realizzare internamente ogni prodotto”. Oggi Tuttosicurezza conta 30 dipendenti con una media di 35 anni e ha alcuni progetti innovativi di espansione e internazionalizzazione che prenderanno forma proprio a partire da quest’anno e anche grazie a questa presenza in fiera.

Tuttosicurezza, inoltre, sta assumendo varie figure e ha aperto posizioni interessanti per i giovani della vallata.