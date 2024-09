Tutto pronto per la grande giornata di Harmony award #stopviolence

Arezzo, 25 settembre 2024 – Tutto pronto per la II edizione dell’Harmony Award #StopViolence, il premio organizzato dal Comune di Monte San Savino che, venerdì 27 settembre, alle 21 porterà sul palco del Teatro Verdi sei grandi personaggi legati al mondo dello sport, con le loro brillanti carriere e le loro storie di tenacia, impegno e coraggio.

Realizzata con il coordinamento dell’Associazione Premio Semplicemente Donna, e il sostegno del main sponsor Estra Spa, la cerimonia di premiazione sarà articolata da un talk show, condotto dai giornalisti Massimo Boccucci e Massimiliano Morelli, a cui prenderanno parte due iconici nomi del calcio italiano, quali Filippo Galli e Stefano Tacconi; il giornalista, direttore editoriale della Lega di Serie A, Lorenzo Dallari; la plurimedagliata campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, Carolina Kostner; l’ex pallavolista Manuela Leggeri, oggi membro del team tecnico di Julio Velasco e l’attuale CT dell’Italvolley maschile, Ferdinando “Fefè” De Giorgi.

Nato con l’obiettivo di sensibilizzare la società civile contro ogni forma di violenza e discriminazione fuori e dentro il campo, la serata a teatro sarà preceduta, nella stessa giornata di dopodomani, dall’iniziativa collaterale PLAY TOGETHER #AlleniamociControLaViolenza che, dalle 16.00 alle 18.30, vedrà Monte San Savino diventare un vero e proprio villaggio sportivo.

Una invasione giocosa in Piazza Gamurrini, Corso Sangallo e Piazza di Monte, con centinaia di atleti e atlete di tutte le età, accompagnati da tecnici e dirigenti, per un totale di ben diciotto società sportive provenienti da Arezzo e da tutta la Valdichiana. Protagonisti dell’iniziativa la Scuola Basket Arezzo, la Sansovino Calcio, le scuole di ballo Danzart, Happy Fun e Le Ballet, la Polisportiva Savinese, che si proporrà con la 50vs50 di volley coinvolgendo atleti, genitori, nonni e chiunque voglia aggregarsi; e ancora la NRGym Taekwondo, la A.S.D. Tai Chi Chuan Arezzo, il Tennis Club Castiglionese, le Special Olympics di All Stars Arezzo Onlus, la Palestra Eracle, la G.S. Chimera Lotta a cui si uniranno l’A.S.D. Olimpea, il G.S Vigili del Fuoco di Arezzo, l’A.S. Jawara Judo Valdichiana, l’A.S.D. Accademia Taekwondo Toscana, gli scacchisti del C.A.S Colle del Pionta e l’A.S.D Chimera Bridge Arezzo.

Alle ore 18.30, al termine di questa grande festa all’insegna dei sani valori dello sport, tutti partecipanti assieme ai sei personaggi che la sera verranno premiati poseranno per uno scatto fotografico dove il protagonista principale sarà uno striscione riportante uno slogan contro la violenza per lanciare, attraverso i social e le testate giornalistiche, un messaggio condiviso contro la violenza di ogni genere, non soltanto nel mondo dello sport, ma in ogni sfera della società civile.