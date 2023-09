Tutti uniti contro le violenze. Il premio internazionale

di Luca Amodio

Contro ogni tipo di violenza e discriminazione nasce a il premio Harmony Award #StopViolence. La nuova iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale è in programma venerdì 29 settembre al teatro Verdi, con il coordinamento di Angelo Morelli e Chiara Fatai, già ideatori del Premio internazionale semplicemente donna che da anni accende i riflettori sulla tematica in Valdichiana. La manifestazione, grazie alle testimonianze di ospiti di rilievo nazionale, s’impegna a promuovere il rispetto e la condivisione in ogni settore della società civile. A ricevere il premio nel talk show serale saranno sei grandi personaggi, protagonisti di storie di riscatto e impegno sociale: come lo psicologo Andrea Bilotto, presidente dell’Associazione italiana di Cyberbullismo, Bernardo Corradi, allenatore della Nazionale italiana U19, l’ex attaccante bianconero Michele Padovano, il canottiere paralimpico Giacomo Perini, vincitore della medaglia d’oro agli Europei di Bled, la campionessa Simona Rinieri, ex capitana dell’Italvolley, e la giornalista Daniela Simonetti. "E’ un progetto che abbiamo ideato perchè nell’agenda 2030 dell’Unione Europea c’è proprio la disuguaglianza di genere: piaga sociale su cui vogliamo puntare i riflettori – spiegano Fatai e Morelli – per farlo affronteremo la tematica sotto vari punti di vista, con volti noti dello sport, della cultura e del sociale".

"Vogliamo lanciare un messaggio contro la violenza e lo facciamo con gli strumenti più efficaci: sport e cultura" sottolinea l’assessore alla cultura Patrizia Roggiolani. Ma la serata al Teatro Verdi sarà preceduta dalla collaterale "Play Together" che vedrà protagoniste tante associazioni sportive della provincia. Dalle 15,30, il centro storico si trasformerà in un villaggio sportivo a cielo aperto dove i giovani atleti si cimenteranno nelle loro discipline testimoniando come lo sport sia tra gli strumenti più efficaci per promuovere modelli incentrati sul reciproco rispetto. "Sarà in verità un’intera settimana dedicata allo sport e al sociale con tanti momenti di confronto e riflessione nelle scuole – spiega il sindaco Gianni Bennati – fino all’evento clou del 29 settembre".