Tutti sul fiume Arno. Tra sport e ambiente

Sarà un sabato da vivere con il fiume e per il fiume quello in programma oggi. Dopo aver percorso l’Arno nel tratto casentinese e dopo la ricognizione dell’area di Ponte Buriano, stamani i Canottieri Comunali Firenze approderanno in Valdarno. Sportivi e appassionati percorreranno i 10 km che separano la diga di Levane dal Ponte Pertini, nel comune di San Giovannni. La navigazione completa del corso d’acqua, che rientra nel calendario delle celebrazioni per festeggiare i 90 anni di vita della società sportiva, prenderà il via attorno alle 10.30 per concludersi verso mezzogiorno. I canoisti e i fans del rafting saranno accolti dalla presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani e dal sindaco di San Giovanni Valentina Vadi. Al termine, è previsto un incontro per tracciare l’identikit del primo tratto del fiume dalle foreste casentinesi fino al Valdarno. Manutenzione delle sponde, pulizia dell’alveo e delle sponde, eventuale presenza di scarichi non autorizzati, mappa degli ostacoli alla navigazione e delle possibili soluzioni per superarli, della flora e della fauna caratterizzanti, delle infrastrutture verdi e delle opportunità per lo sport e il tempo libero. Obiettivo dell’iniziativa, restituire una fotografia del fiume scattata direttamente dall’acqua, per mettere a fuoco dettagli difficili da individuare via terra. Una iniziativa che non mancherà di suscitare interesse e curiosità. Sarà l’occasione anche per ricordare una serie di interventi di messa in sicurezza che sono stati posti in essere anche a San Giovanni, con i lavori predisposti dal Consorzio di Bonifica. Hanno previsto l’inserimento di una scogliera a muro in massi ciclopici, che si sviluppa per circa 700 metri, dall’immissione del borro delle Ville fino al ponte Pertini. L’operazione di manutenzione straordinaria ha consentito di mettere in sicurezza e riconsegnare alla città una porzione di territorio.