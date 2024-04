Tutti per uno e uno per tutti!. La diversità è un arricchimento

Il celebre motto che Alexandre Dumas fa dire a Dartagnan nel suo celebre romanzo "I tre moschettieri" fa comprendere chiaramente il significato di essere un unico gruppo-classe pur mantenendo e rispettando l’unicità di ciascuno. L’idea di scrivere un articolo sulla Diversità ci è sorta dopo aver avuto, nella nostra scuola, un incontro con Gianni, un uomo fantastico costretto su una sedia a rotelle e perciò "diverso" ma da "diverso" ha fatto cose inimmaginabili (lanciarsi con il paracadute da un elicottero, fare immersioni nel mar Rosso e guidare macchine ad alta velocità).

La diversità è la condizione di chi è considerato estraneo rispetto a una presunta normalità. Esistono vari tipi di diversità: diversità di genere, questo argomento rientra negli obbiettivi dell’agenda 2030, è una differenza fatta dal punto di vista pratico, considerando quello maschile e femminile, questa diversità oltre che dal punto di vista sociale ha impatto nel mondo del lavoro e viene chiamata Labour Gap.

Il Mc. Kinsey Institute ha affermato che se tutte le donne lavorassero ed avessero le stesse possibilità e lo stesso trattamento economico degli uomini aumenterebbe l’economia mondiale e forse molti paesi risolverebbero il problema della povertà.

Diversità di abilità: nello sport, dove la diversità crea un ambiente più inclusivo ed incoraggia persone a partecipare ed a competere a tutti i livelli, per promuovere la diversità e l’inclusione ci vuole uno sforzo da parte di atleti e allenatori. Serve fornire formazione e istruzione per aiutare a comprenderne l’importanza, riconoscere e combattere la discriminazione e il pregiudizio. Per evitare gli ostacoli e favorire la partecipazione di tutti, le organizzazioni sportive dovrebbero fornire borse di studio e opportunità di finanziamento.

Diversità di cultura: la diversità culturale è una ricchezza per l’umanità, essa è indispensabile per lo sviluppo delle comunità, che permette di imparare da paesi diversi ed è importante per la creazione di un mondo più inclusivo e rispettoso della dignità umana, ci permette di abbracciare la ricchezza delle differenze e di rompere le barriere dell’ignoranza e della discriminazione.

La diversità è importante perché crea opportunità di espressione in grado di ampliare l’universo di ognuno, le differenze possono separare ma, soprattutto, devono unire le persone perché ci rendono unici e definiscono la nostra identità.

La diversità, perciò, è un concetto positivo come valore e ricchezza per la crescita di noi stessi. Esso, però, diventa negativo quando siamo noi per primi a sentirci esclusi o diversi o quando guardiamo senza "vedere" e noi vogliamo "vedere""… Anzi "vederci chiaro!".