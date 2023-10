Tutti in pista di pomeriggio. Torna la discoteca al Politeama: "Un’alternativa per i giovani"

Dopo l’esperimento della passata stagione, torna a grande richiesta la discoteca pomeridiana allo Spazio Politeama di via Mochi. Un evento di successo dal sapore vintage che ha richiamato tantissimi giovani da tutta la vallata. L’attesa riapertura del Teen Party, rivolto a ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni, è in programma per domenica 15 ottobre dalle 15 alle 19, compatibilmente con i ritmi di vita e studio delle scuole superiori. Nato nel gennaio 2023, il Teen Party ha proposto un nuovo modello di discoteca, intesa come luogo di socializzazione e scoperta delle esperienze relazionali e sentimentali, ma anche come spazio dove diffondere consapevolezza su tematiche strettamente legate al mondo dell’adolescenza, quali bullismo e dipendenza da alcool e droghe.

L’iniziativa ha ricevuto anche il plauso delle famiglie, come riportano le numerose testimonianze che abbiamo raccolto nei mesi passati. Un divertimento sicuro approvato dai genitori, ai quali sembra di tornare indietro nel tempo. Questo permette loro di vivere con maggiore serenità la propria giornata, ritagliandosi prezioso tempo libero, sapendo che i figli si stanno divertendo tra amici e coetanei in un ambiente sano. "Abbiamo fortemente stimolato la realizzazione di queste domeniche pomeriggio - ha affermato il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini - come momenti di socializzazione dei nostri ragazzi, lontano dalle tecnologie e dai social, per riscoprire la voglia di comunicare stando insieme. Un’occasione di incontro all’interno del centro storico dedicata ai più giovani che possono vivere meglio la nostra città portando nuova energia. Un’offerta che si svolge in un ambiente protetto, con musica e divertimento, in cui anche noi genitori possiamo stare tranquilli". "Il nostro obiettivo è, fin dagli esordi - ha spiegato Ares Bonechi, responsabile della direzione artistica del Teen Party - quello di offrire un’alternativa a tanti giovani, ricreando la cultura del divertimento legata alla musica e non all’alcool mal bevuto e allo sballo.

La nostra idea è sempre stata quella di contribuire a ridare lustro al territorio di Montevarchi, promuovendo la creazione di un network di comunità attivo e dinamico attraverso la sinergia con i commercianti e gli abitanti del centro storico". Lo Spazio Politeama è facilmente accessibile per ragazzi e ragazze, essendo situato a pochi minuti a piedi dalla stazione di Montevarchi e servito dal parcheggio della stazione e da quello di piazza XX Settembre. E come tutti gli eventi, sarà alcol free.