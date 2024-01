Tutti in fila per la Befana. Al palasport D’Agata festa per i più piccoli. Il bagno di folla

La pioggia e le previsioni meteo hanno costretto molti eventi legati all’Epifania e alla Befana alla cancellazione oppure al rinvio. È il caso della Befana che insieme ai vigili del fuoco si sarebbe dovuta calare dal campanile del Duomo. Un appuntamento rinviato a questo pomeriggio alle 16.30. A Montevarchi invece la Befana, sempre a causa delle previsioni meteo, non è arrivata in vespa come previsto originariamente ma con una più tradizionale scopa partecipando all’appuntamento allo Spazio Politeama. Tornando in città, nel capoluogo, nessun rinvio e anzi consueto bagno di folla per uno degli appuntamenti entrati di diritto nel calendario delle festività come "Una Befana per la città". Anche quest’anno il quartiere di Porta del Foro con i propri soci e volontari in testa ha organizzato nella giornata dell’Epifania il consueto appuntamento al Palasport Mario D’Agata. Un evento che ha trovato la collaborazione del Comune di Arezzo che ha concesso il proprio patrocinio.

Fin dal primo pomeriggio famiglie, grandi e piccini ovviamente, hanno popolato le tribune dell’impianto sportivo solitamente sede delle partite casalinghe della Scuola Basket Arezzo. Un pomeriggio di festa, di musica e attrazioni, quello che ha fatto appassionare tutti grazie alla partecipazione e alle esibizioni delle varie associazioni artistiche e sportive del territorio. Il gran finale poi con l’arrivo della Befana che ha portato in dono a bambini e bambine dolcetti e caramelle, senza negarsi ovviamente ai consueti e ormai tradizionali selfie per una festa che di fatto ha salutato il periodo natalizio.