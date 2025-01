Tutti i riflettori sulla provincia. Masaccio, Colangeli mattatore

Giorgio Colangeli, Federica Ambrato e Manuela Mandracchia sono i protagonisti dello spettacolo "Le Volpi" che andrà in scena stasera venerdì 24 gennaio alle 21 al teatro Masaccio. Si tratta del secondo appuntamento con la stagione teatrale a San Giovanni Valdarno. In scena lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci che esplora le complessità delle emozioni umane. Uno spettacolo sulla provincia italiana e sulle dinamiche che si innescano tra individui ambiziosi che si prendono la libertà di tutelare i propri interessi e tornaconti anche a scapito della "cosa pubblica". Uno spettacolo sulla corruzione e la corruttibilità, sul concetto di concedere a sé stessi "un’impercettibile eccezione", perché come scrive Sciascia in Todo modo: "i grandi guadagni fanno scomparire i grani principi e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi".

Prosegue così il grande cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e che porta in scena grandi narratori, ironia, imprese sportive, commedia per una stagione ricca di temi e suggestioni.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 3 febbraio con Maria Amelia Monti in "Strappo alla regola", la nuova commedia di Edoardo Erba. Con una inedita interazione fra teatro e cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova commedia di Edoardo Erba ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori. Giovedì 20 febbraio, Federico Buffa farà rivivere agli spettatori le vicende della Nazionale di calcio vincitrice del Campionato del mondo 1982 con il suo Italia Mundial. Martedì 11 marzo è il momento di Alessandro Bergonzoni, sul palco del Masaccio con Arrivano i dunque.

Avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca. Per l’ultimo appuntamento in stagione, sabato 12 aprile, Rocco Papaleo è il protagonista di Esercizi di Libertà. Rocco Papaleo festeggia i quaranta anni di carriera nel modo che più gli si confà: scrivendo, cantando, recitando e raccontando di come è riuscito a trasformare la propria passione in lavoro grazie a musica, scrittura, cinema e soprattutto teatro. Un esercizio di libertà per poter esprimere completamente sé stesso.