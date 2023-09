"Tutti i colori di Italo Calvino" incontro in Biblioteca

Appuntamento oggi all’interno della sala conferenze della biblioteca comunale di Arezzo con "Tutti i colori di Italo Calvino" e "Io non scendo più". La doppia iniziativa si svolgerà alle 11 e alle 17. Spettacolo adatto per i bambini dai 13 anni e per adulti. Prosegue il ricco programma di eventi rivolto a bambini, ragazzi e adulti organizzato da Biblioteca Città di Arezzo e La Casa sull’Albero per omaggiare Italo Calvino nell’anno del centenario della nascita. Ingresso gratuito e su prenotazione allo 0575377913 oppure scrivendo a [email protected]. La rassegna prosegue sabato 21 ottobre nella sala conferenze della biblioteca alle 11 ci sarà "Seduti su una panchina" per bambini da 6 a 11 anni, e alle 17 da 11 a 13 anni "Guardare Italo Calvino". Sabato 4 novembre alle 11 per bambini della fascia 3-5 anni c’è "Esplorare le città con Italo Calvino" e alle 17 per bambini da 6 a 11 anni con "In mezzo ai boschi e paesaggi incantati". Ultimo incontro del ciclo di letture, laboratori e incontri nell’anno del centenario dalla nascita di Italo Calvino sarà sabato 25 novembre. Alle 18 in biblioteca "Perchè continuare a leggere e far leggere i classici" con Daniele Aristarco, per adulti.