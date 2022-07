Tutti al mare, ma occhio alle meduse! I consigli del medico della Asl

Arezzo, 14 luglio 2022 - Luglio e agosto sono, da sempre, i mesi marini per eccellenza, con le località di villeggiatura stracolme. Ma quali sono i rischi della balneazione? Ha risposto un medico della Asl Toscana Sud Est, il dottor Michele Pellegrino direttore della Dermatologia dell'ospedale Misericordia di Grosseto, che ha spiegato come difenderci dalle punture di tracine e fastidiosi contatti con meduse, anemoni ed altri animali marini. Il mare, infatti, è fonte di benessere, ma è necessario un pizzico di attenzione perché anche la spiaggia più bella può nascondere delle insidie, specie nell'acqua, dove vivono pesci e animali marini come tracine, scorfani, meduse, ricci di mare, anemoni che se incontrati nel modo sbagliato, possono causare ferite dolorose o fastidiose dermatiti. Le tracine o pesci ragno sono pesci che vivono e si nascondono nei fondali sabbiosi e per tale motivo possono involontariamente essere calpestati. Sul dorso hanno degli aculei piuttosto appuntiti dotati di un canalicolo attraverso il quale iniettano nella cute un potente veleno che rimane attivo anche 2 o 3 ore dopo la morte dell’animale. Il contatto solitamente avviene con i piedi e da origine a ferite modeste, ma questo non devo trarre in inganno. “I primi sintomi – afferma il dottor Michele Pellegrino direttore della Dermatologia dell'ospedale Misericordia di Grosseto - arrivano quasi subito e sono rappresentati da un dolore molto forte, quasi insopportabile per i bambini. La pelle si irrita e si gonfia e alcune volte si assiste a spasmi simil convulsivi e la perdita della funzione nell’arto colpito. Per un primo soccorso è consigliabile tenere ferma e tranquilla la persona colpita immergendo la zona colpita in acqua molto calda (anche salata) o tenerla sotto la sabbia riscaldata dal sole, poiché il veleno è termolabile. Non è consigliato l'utilizzo di acqua fredda o ammoniaca anche se il ...