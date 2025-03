Tutor attivi da oggi in A1. Ecco i tratti sotto controllo

Anche nel tratto aretino dell’Autostrada del Sole arrivano i tutor. Gli strumenti che calcolano la velocità media in un tratto saranno nelle due direzioni il casello di Monte San Savino e Valdichiana. Verso nord tra il chilometro 386 al 373, verso sud dal chilometro 369 al 383. Le due postazioni elettroniche che registrano la targa all’inizio e alla fine del tratto controllato saranno attive da oggi, fa sapere il ministero dell’Interno.

Il tutor permette di rilevare l’eccesso della velocità calcolata tenendo conto del tempo impiegato dagli automobilisti per viaggiare su tratte delimitate da due portali posizionati a una distanza variabile tra loro. Sulla base dei risultati ottenuti in termini di sicurezza stradale, le associazioni dei consumatori hanno giudicato il tutor un sistema molto più democratico ed equo dell’autovelox perché capace di punire comportamenti sistematicamente pericolosi, modificando le abitudini sbagliate di chi guida.

In base all’articolo 142 del Codice della strada la velocità massima in autostrada non può superare i 130 km/h (anche se sui tratti a tre corsie per ogni senso di marcia i gestori possono elevarla a 150 km/h, previa segnalazione). Limite che scende a 110 km/h in presenza di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura. Per i neopatentati il limite in autostrada nel primo triennio di guida è invece di 100 km/h.

Le sanzioni previste per chi supera questi limiti sono le seguenti: multa da 42 a 173 euro per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h; multa da 173 a 694 euro + decurtazione di tre punti patente per supera i limiti da 11 a non oltre 40 km/h. Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la multa diventa da 220 a 880 euro più sospensione della patente da 15 a 30 giorni; multa da 543 a 2.170 euro più sospensione della patente da uno a tre mesi più decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti da 41 a non oltre 60 km/h; multa da 845 a 3.382 euro più sospensione della patente da sei a dodici mesi più decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti di oltre 60 km/h. Le sanzioni inflitte ai neopatentati prevedono la doppia decurtazione dei punti.

Il tutor è interamente gestito dalla polizia stradale che, non solo ne programma l’attività definendone le ore di accensione, ma accerta le infrazioni e ne emette i verbali con le relative sanzioni.