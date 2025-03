Tutelare l’ambiente, il piano per custodire l’acqua. Il progetto di un’azienda coinvolge le scuole

Studenti casentinesi coinvolti nel progetto di tutela dell’ambiente e in particolare della risorsa dell’acqua. Ai giovani è stato fatto vedere al cinema di Soci il film "Il bacio azzurro", per riflettere sulla tematica dell’acqua, per capire insieme cosa ognuno di noi può fare per tutelarla e tutelare l’ambiente che ci circonda. Un progetto promosso dall’Amministrazione comunale con l’assessore Vittoria Valentini insieme al Gruppo Scart in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua. Ad essere stati coinvolti sono stati i ragazzi e le ragazze delle medie dei due istituti comprensivi di Soci e Bibbiena che da tempo partecipano al progetto di educazione ambientale condiviso dall’amministrazione con l’azienda del territorio. Il progetto con il Gruppo Scart, è iniziato a Bibbiena qualche anno fa per volontà dell’amministrazione comunale e con la donazione di contenitori della raccolta differenziata in classe. Poi il percorso si è arricchito con tante altre azioni ed iniziative, come la pulizia degli ambienti pubblici intorno alla scuola con Puliamo il Mondo, il calcolo e la classificazione dei rifiuti raccolti con matematica e informatica, realizzazione di testi per riflettere sulle azioni dell’uomo sull’ambiente circostante per la materia italiano, una giornata al Cinema Italia di Soci per la visione di documentari sull’ambiente, visite nell’azienda Scart dove si realizzano imballaggi con materiale riciclato. "Grazie alla collaborazione di tutti, compresi i docenti - dice l’assessore alla pubblica istruzione Vittoria Valentini - siamo riusciti a definire da tempo un percorso ben strutturato sull’educazione ambientale inserita nelle ore di cittadinanza attiva a scuola. In questo modo riusciamo, insieme a loro, a definire le opportunità e i limiti di un’azione comune, a riflettere sull’importanza della collaborazione e dei singoli gesti quotidiani. Particolarmente importante il contributo dell’azienda Scart che con noi sta portando avanti questo percorso di educazione ambientale e consente agli adulti del domani, di collaborare alla difesa attiva del nostro ambiente". Ad introdurre il docufilm "Il bacio Azzurro" agli studenti è stato il presidente del Consiglio comunale Amar Kumar.

So.Fa.