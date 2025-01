Tuscany Aerial Festival. Danza acrobatica e voli

Movimento acrobatico, acrodanza e arti circensi rendono questo spettacolo unico nel suo genere. Potere di Taf Show lo spettacolo previsto nell’ambito di “T.A.F. Toscana Aerial Fest” in scena sabato 11 gennaio alle 19,30 al teatro Mecenate di Arezzo. Qui si esibiranno gli artisti coinvolti anche nelle attività formative. L’evento è stato presentato ieri dall’assessore Federico Scapecchi insieme al medico Nicoletta Martini e alla project manager Chiara Renzi di Contraerea. "È l’occasione per il pubblico – sottolineano Martini e Renzi – per avvicinarsi a un’arte che unisce movimento, poesia ed espressività. Siete tutti invitati".

Oltre alle performance su attrezzi, tessuto, straps, sospensione capillare, corda e cerchio, ci sarà il debutto internazionale della compagnia di circo contemporaneo Cia Rayuela con “K3: una sonata al silenzio”.

Sabato 11 e domenica 12 si terrà anche un workshop di discipline aeree alla palestra Orafi di via Golgi che è già sold-out con allievi partecipanti da tutta Italia e da alcuni paesi dell’Unione Europea. "La vitalità delle realtà associative locali a cui l’amministrazione comunale riserva la dovuta attenzione stimolandone e finanziandone la creatività – ha ricordato Federico Scapecchi – non solo produce tantissimi eventi ma dimostra anche di saper esaltare discipline ‘di nicchia’. Davvero complimenti a Contraerea per riuscire a offrire un progetto che è anche artistico e di educazione alla socialità. Senza trascurare peraltro un lavoro più propriamente atletico funzionale a ottenere risultati a livello agonistico".

“T.A.F. Toscana Aerial Fest”, uno dei progetti vincitori dell’ultimo bando destinato ai giovani, nasce come format che abbina formazione e divulgazione delle pratiche sportive e artistiche legate al mondo del circo sociale e della danza aerea. A dicembre dello scorso anno si è concluso il primo modulo con lezioni sul primo soccorso, sulla sana alimentazione sportiva, sugli strumenti di circo sociale e sull’organizzazione di eventi. Punto di forza è la sinergia con l’altro progetto “Circostanze d’incontro”, vincitore del bando nazionale Spazi Civici di Comunità Play District che si concluderà a luglio 2025. Il target dei beneficiari è infatti lo stesso: giovani tra 14 e 35 anni con vari tipi di disagio. La prenotazione allo spettacolo è consigliata scrivendo a [email protected] altrimenti il biglietto può essere acquistato direttamente a teatro. Gratuito fino a 8 anni compresi.