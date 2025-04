Turisti: Trump non ferma gli americani. Pasqua last minute, ponti verso il soldout

Pasqua quasi come Natale. Pasquetta come a gennaio. Pioggia, vento e perfino temporali: gli esperti del meteo prevedono giorni colorati di grigio. I giorni della festa sotto "acqua a catinelle" per stare al vecchio adagio popolare anche se qui il "cielo a pecorelle" - per recitare il detto completo - neppure si intravede. I turisti scrutano il cielo plumbeo e continuano a compulsare le previsioni meteo alla ricerca di qualche spiraglio per prenotare la vacanza, o la classica gita fuori porta. Ma è un esercizio complicato e proprio il maltempo potrebbe frenare le prenotazioni per la città degli affreschi di Piero e dei mille percorso d’arte, cultura, enogastronomia, tutti da scoprire.

Per ora il pallottoliere degli albergatori segna un trend in linea con un anno fa anche se il fine settimana di Pasqua ha un passo più lento. Compensano i ponti del 25 aprile e del 1 maggio ma la stagione vera, almeno in città, partirà da maggio. A fare da apripista sarà Oroarezzo, evento fieristico di punta che muove buyers da tutto il mondo ed espositori. "Un evento per noi molto importante, saremo al gran completo", dice Marcello Comanducci al timone del Continentale. Per Pasqua e Pasquetta "abbiamo un buon afflusso di visitatori che soggiornano qui ma senza numeri straordinari e del resto tutto ciò rappresenta lo standard di questa stagione. Che parte alla grande con maggio e giugno".

E i ponti che quest’anno regalano una messe di giorni dedicati al riposo e al divertimento? "Per il weekend del 25 aprile mi aspettavo più affluenza mentre per quello del 1 maggio il trend è alto". Colpa dei dazi di Trump? "Solo in parte perché noi non abbiamo mai avuto grandi numeri dall’America, ma la variabile che può influire è legata all’incertezza a livello internazionale". Variabile che può giocare un effetto "disorientamento" tra chi è in procinto di prenotare un viaggio Oltreoceano per scoprire le bellezze d’Italia e della Toscana.

A livello interno, invece, nei giorni di Pasqua sono protagonisti i visitatori italiani, pure se in questa fase congiunturale, gli addetti ai lavori registrano un passo diverso. "C’è più attenzione alle spese e dunque c’è la tendenza a centellinare i soggiorni fuori casa", rileva Comanducci dal suo osservatorio mentre i bip del pc in ufficio segnalano richieste di camere per il maggio dell’oro. Per ora resta il quadro di una "Pasqua da last minute, con le persone che decideranno all’ultimo momento come trascorrere i giorni di riposo. Ci aspettiamo un aumento delle richieste entro venerdì".

Analisi "dirimpettaia" alle latitudini dell’hotel Mineva dove Gianni Fabbrini è ottimista. I suoi numeri dicono che "per il fine settimana che sta arrivando abbiamo l’85 per cento delle prenotazioni mentre siamo al completo per i prossimi ponti. Abbiamo diversi gruppi, ma sostanzialmente tutti italiani". Dal quartier generale della Fondazione InTour confermano un trend buono, con numeri superiori allo stesso periodo di un anno fa. Confermati anche gli arrivi dall’estero spalmati tra Pasqua e i ponti del 25 aprile e 1 maggio: in particolare da Portogallo, Spagna e perfino dagli States. Non numeri pazzeschi da Oltreoceano ma chi ha prenotato da tempo la vacanza ad Arezzo non si è lasciato intimorire dalla "tegola" dei dazi.

Certo è che il meteo resta il convitato di pietra dei giorni della festa. Con un occhio al cielo e la mano all’ombrello.