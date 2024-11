"Turista a casa tua", pronta un’altra tappa

CORTONA

Nuovo appuntamento con "Turista a casa tua – Novolio 2024" il progetto formativo promosso da Confcommercio Valdichiana in collaborazione con il Comune di Cortona, We Are Cortona, Itinera, Aion Cultura e Together in Tuscany. per aiutare gli imprenditori a scoprire e valorizzare il territorio. L’incontro è fissato per domani alle 14,30 e prevede, oltre a una nuova visita del Palazzone, una lezione e una degustazione dedicata all’olio cortonese in città (per ricevere dettagli sul programma e assicurarsi un posto per l’incontro del 28 novembre è possibile contattare lo 0575 603231 o [email protected] o [email protected]). L’ultima tappa al Palazzone e al Casale della Torre ha visto la presenza di oltre 50 iscritti. "Turista a casa tua" rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze degli operatori turistici, commerciali e della ristorazione – spiega Carlo Umberto Salvicchi, responsabile delegazione Confcommercio Valdichiana – il sold out di mercoledì 20 novembre lancia un messaggio importante: c’è voglia di imparare e crescere per poter divulgare. Un ringraziamento speciale va alla Scuola Normale Superiore di Pisa, che ha messo a disposizione la propria sede e offerto un’accoglienza di alto livello, contribuendo al successo del progetto. Da anni, Confcommercio Valdichiana lavora con costanza per favorire la crescita degli imprenditori e degli operatori locali, consapevole che lo sviluppo di un territorio passa dalla professionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane che vi operano".