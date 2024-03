Turismo, Terranuova è la quarta meta per numero di arrivi in provincia di Arezzo

Arezzo, 19 marzo 2024 – Con i suoi 43.239 arrivi totali (di cui 29.792 italiani e 13.447 stranieri) Terranuova Bracciolini si colloca la quarta meta per numero di visite nel 2023 all’interno della provincia di Arezzo, come fotografa l’analisi dei movimenti turistici elaborata dall’Ufficio regionale di statistica.

“Un risultato significativo per il nostro territorio – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – frutto dell’importante lavoro di operatori e soggetti del settore. Il report elaborato dalla Regione mette in evidenza non solo gli arrivi, cioè il numero di persone che hanno dormito in una struttura ricettiva ma anche le presenze, cioè il totale delle notti trascorse in ogni comune.

A Terranuova le presenze turistiche nel 2023 sono state 101.062, di cui 67.535 italiani e 33.527 stranieri. Che la nostra città sia una meta inserita nei circuiti turistici ci incoraggia ad andare avanti sulla strada tracciata, contando anche sul supporto dell’Ambito turistico Valdarno e del portale visitvaldarno.com, frutto dell’unione di 8 Comuni mossi dall’intento collettivo di valorizzare il territorio, dando voce alle sue bellezze culturali, artistiche e naturali”.

La città che ha contato più arrivi nel 2023 in provincia è stata Arezzo con circa 239 mila persone, seguita da Cortona con 51 mila arrivi e Castiglion fiorentino con 45 mila visitatori.