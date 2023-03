Turismo green, nuovi investimenti Via ai lavori nei sentieri del Parco Anche la sicurezza in primo piano

CASENTINO

L’alto Casentino si prepara alla stagione estiva e punta sul turismo green: dopo aver ultimato il progetto di ampliamento dell’area di sosta situata all’interno del castagneto di Camaldoli e aver realizzato un pacchetto di progetti dal valore di 800 mila euro, il servizio di forestazione dell’Unione dei Comuni del Casentino ha dato il via agli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione dei sentieri all’interno del Parco Nazionale. I lavori seguono un piano ben preciso accordato dai due enti nell’ambito del progetto Life e prevedono la manutenzione dei vari percorsi ma anche la realizzazione di vari arredi come panchine, tavoli e cartellonistica.

Il servizio di forestazione, ha già investito 785.236 euro nei vari progetti di miglioramento della rete sentieristica sia a scopo di promozione turistica che di transito per i mezzi impiegati nei lavori forestali, ma anche per la prevenzione e repressione degli incendi, per la vigilanza e il soccorso e la messa in sicurezza della viabilità allo scopo di facilitare l’accesso a tutti gli altri utenti della montagna favorendo in particolare le numerose attività turistico-ricreative che coinvolgono un numero crescente di appassionati, residenti e non. I progetti, previsti dalla Strategia d’Area Interna Casentino Valtiberina e finanziati attraverso il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, hanno riguardato nello specifico il miglioramento della viabilità forestale e degli itinerari escursionistici per un importo complessivo di 632.571 euro, investiti nel versante casentinese del Pratomagno dal comune di Talla, fino a quello di Montemignaio, passando per Castel Focognano, Ortignano Raggiolo e Castel San Niccolò. Gli interventi sono stati realizzati su tracciati per l’accesso alle aree forestali del Pratomagno, aperti al libero transito e con fondo non asfaltato e si sono concentrati in corrispondenza delle strade in peggiore stato di dissesto, per una lunghezza complessiva di quasi 21 km e una spesa complessiva di 513.550 euro.

L’obiettivo era appunto quello di ottenere un significativo miglioramento della transitabilità attraverso la sistemazione della carreggiata e la realizzazione di numerose opere di regimazione delle acque e di ripristino e prevenzione dei dissesti. L’azione di miglioramento della viabilità in realtà era già iniziata con altri due interventi completati nel corso del 2021 con una spesa di 194.490 euro sempre con finalità di adeguamento funzionale di strade forestali ricadenti rispettivamente nei comuni di Talla e Castel San Niccolò.