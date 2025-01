Trovato con cocaina, arrestato dopo un inseguimento nel centro di Foiano

Arezzo, 15 ottobre 2021 - Continua l’azione di contrasto e prevenzione sul territorio da parte dei militari della Compagnia di Cortona, con l’implementazione dei normali e quotidiani servizi di prevenzione. Nel pomeriggio di ieri poco fuori dal centro abitato di Foiano della Chiana i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cortona, hanno arrestato un cittadino italiano originario di Sinalunga, in quanto si rendeva responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, tra i molti mezzi in transito, gli operanti notavano l’andatura incerta di un autoveicolo in particolare e decidevano di verificarne gli occupanti. Il predetto, da solo a bordo della sua autovettura, non si fermava all’alt imposto dal caposervizio cercando di dileguarsi nelle vie limitrofe, accelerando ed allontanandosi a forte velocità dal luogo, subito tramite Centrale Operativa era richiesto l’intervento di equipaggi in ausilio. Il fuggitivo, un cittadino italiano trentenne, nella speranza di non essere notato si disfaceva della droga, lanciando dal finestrino l’involucro contenente la sostanza stupefacente.

Raggiunto dopo un breve inseguimento, i militari lo bloccavano e provvedevano a recuperare la sostanza, un involucro di cocaina pura del perso di 10 grammi circa, a seguito della condotta tenuta e della perquisizione personale e veicolare veniva arrestato in flagranza di reato e condotto negli uffici della Compagnia Carabinieri di Cortona per gli atti di rito, il tutto sarà rimesso alle valutazioni dell’A.G.. Quanto in sequestro depositato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Arezzo, come fonte di prova.