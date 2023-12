Trovato con 43 dosi di cocaina, arrestato

Arezzo, 4 dicembre 2023 – Trovato con 43 dosi di cocaina. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo hanno concluso una serie di interventi nel centro storico di Montevarchi.

In particolare, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno si sono concentrati sul monitoraggio dei soggetti gravitanti presso la stazione ed il centro storico di Montevarchi al fine di prevenire fenomeni delinquenziali nonché di reprimere i traffici illeciti.

In tale contesto, una pattuglia verso le 13 notava un uomo che stazionava sul ciglio della strada nei pressi di una stazione di servizio. I finanzieri, insospettiti procedevano all’identificazione del cittadino straniero residente a San Giovanni il quale, alle domande delle Fiamme Gialle, non era in grado di fornire una convincente spiegazione circa la sua presenza sul luogo, assumendo un atteggiamento indeciso e nervoso.

Nella speranza di poter essere solo segnalato alla Prefettura, per il possesso di stupefacenti per uso personale, esibiva spontaneamente tre dosi di cocaina.

L’uomo è stato poi accompagnato negli uffici del Reparto, dove veniva effettuata un’ispezione accurata del marsupio a tracolla in suo possesso rivenendo, al suo interno, ulteriori 43 dosi di cocaina confezionate in involucri di “cellophane” e 2250 euro frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere ad Arezzo.

Inoltre, numerosi controlli sono stati svolti nei pressi della stazione di Montevarchi, anche con l’ausilio delle unità cinofile del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Firenze, con l’identificazione di 57 persone, il controllo di 30 automezzi, la segnalazione all’autorità prefettizia di 3 persone per la detenzione di sostanze stupefacenti ed il sequestro di 3 grammi di cocaina, 5 di hashish e 2 di marjuana.