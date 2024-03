Troupe Rai in centro. Piazza Grande e non solo a "Paesi che vai"

E’ arrivata in città la troupe Rai del fortunato programma "Paesi che vai" condotto da Livio Leonardi (nella foto), in onda ogni domenica su Rai 2. Arezzo in passato è già stata protagonista della trasmissione. Si consolida così il rapporto con la Rai e questo non può che portare dei vantaggi alla città e all’indotto turistico, la trasmissione è vista da più di 1 milione di telespettatori. In occasione delle riprese televisive, fino a sabato, sono previste variazioni al traffico e alla sosta in alcune strade e piazze del centro.