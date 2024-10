Troise non cerca scuse: "Meno brillanti del solito"

Nel post partita Emanuele Troise accoglie con obiettività l’1-1 contro il Rimini che è anche il primo pareggio stagionale dell’Arezzo. "E’ stata una partita intensa all’interno della quale ci sono stati vari momenti. C’è un po’ di rammarico per il risultato finale perché eravamo riusciti nella cosa più difficile, ovvero sbloccarla. Nella ripresa siamo entrati troppo rinunciatari. Sapevamo che loro l’avrebbero messa sull’intensità e non abbiamo saputo gestire al meglio dopo l’1-0 a nostro favore. Devo anche dire che siamo usciti nuovamente alla distanza e abbiamo preso campo creando, nel finale, alcuni presupposti per vincerla. La gara contro il Rimini conferma che in questo campionato niente è scontato contro alcun avversario. Ci teniamo stretto questo punto e cominciato già a pensare alla trasferta di Sestri". Soddisfatto a metà Roberto Ogunseye, autore del momentaneo vantaggio e salito a quota 4 reti stagionali. "Sono contento di essermi sbloccato in casa. Un po’ meno per il risultato. Dobbiamo comunque vedere il bicchiere mezzo pieno. Oggi siamo stati meno brillanti". In sala stampa si presenta anche Marco Chiosa, al debutto in campionato, dopo il lungo stop per l’infortunio muscolare. "Sono contento per il mio rientro. Stavo bene già da un paio di settimane, ma avevamo programmato un ritorno in campo graduale per evitare ricadute". Sulla partita questa l’analisi del difensore: "In questa categoria spesso sono gli episodi a fare la differenza. E oggi non siamo stati bravi a portarli dalla nostra parte. Peccato per il gol subito perché a livello difensivo eravamo stati perfetti".

A.L.