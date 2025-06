Trofeo "Luca nel cuore" a Foiano: un memorial per ricordare il giovane calciatore

Domani allo stadio dei Pini di Foiano, si svolgerà il primo trofeo "Luca nel cuore" in memoria di Luca Solimeno, il giovane foianese morto nel 2022 a soli 25 anni dopo un incidente stradale. Luca nella sua, purtroppo, breve carriera da calciatore aveva giocato nell’Arezzo Football Academy, nel Guazzino, nella Virtus Asciano, nel Terontola e nel Foiano. Il memorial comincerà alle ore 10 con la prima partita che vedrà opposte la formazione Amici di Luca alla Virtus Asciano. A seguire, alle ore 11,30 in campo Foiano e Guazzino. Nel pomeriggio, con inizio alle 15,30, si disputerà la finale per il 3° e 4° posto, mentre la finalissima è in programma alle ore 17. Al termine verranno effettuate le premiazioni. Sarà una giornata nel segno del ricordo e della passione per calcio, quella stessa passione che Luca ha praticato fin da bambino e che solo un destino avverso gli ha impedito di proseguire, La prematura scomparsa di Solimeno aveva sconvolto la comunità di Foiano e tutti coloro che lo conoscevano. Era il 26 febbraio del 2022 quando, all’alba, Luca e un suo amico si erano ribaltati con l’auto lungo la provinciale 327 tra Montagnano e Cesa nel comune di Marciano.