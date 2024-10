Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli va a Porta Sant'Andrea

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Sono stati i giostratori in erba del Quartiere di Porta Sant'Andrea a vincere la 13esima edizione del Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli. Secondo, di pochi punti, il quartiere di Porta del Foro, e poi Porta Santo Spirito e Porta Crucifera.

Un evento, organizzato dalla Scuderia Pan di Mulinelli e che ha avuto il patrocinio del Comune di Arezzo, del Coni e del Comitato Toscano della Fise. È stata una giornata di sport, divertimento e condivisione. Alle gare e alla mini Giostra hanno infatti partecipato anche bambini e ragazzi con disabilità. Importante anche la presenza dei Quartieri della Giostra del Saracino che hanno sempre collaborato negli anni alla buona riuscita della manifestazione.

Alla fine della mini Giostra al quartiere vincitore è stata consegnata una scultura in legno realizzata da Francesco Conti e ispirata quest'anno a san Francesco e al suo rapporto con gli animali. “Partecipo sempre volentieri alle iniziative della Scuderia di Pan perché è un luogo bello, sano ed inclusivo.

Mai come quest'anno il Memorial Fardelli e' stata l'occasione per ribadire che il Saracino è identità e bellezza di una tradizione che tutti abbiamo il dovere di tutelare dai quei pochi ma dannosissimi facironosi che qualche volta "sporcano" la Giostra.

La presenza di tutti i Quartieri ha dimostrato un forte senso di coesione, armonia e un chiaro messaggio di armonia e rispetto reciproco”, ha commentato il vicesindaco Lucia Tanti. "Questo evento è ormai una bella tradizione che unisce sport, inclusione, socialità e tanta passione per la Giostra del Saracino, in un'oasi verde a pochi km dalla città.

Un ringraziamento agli organizzatori e a Mario Capacci, ex giostratore sempre vicino a queste iniziative. Dopo il successo delle date primaverili, la collaborazione con la Scuderia di Pan prosegue anche nelle prossime settimane nei parchi cittadini insieme ai pony, con sei occasioni per i più piccoli per prendere confidenza con questi dolcissimi animali", ha dichiarato l'assessore Federico Scapecchi.

"Si rinnova il patrocinio del CONI provinciale di Arezzo per il trofeo del Saracino evento che unisce sport, tradizione e solidarietà. La scuderia Pan è particolarmente sensibile ai valori dello Sport, tra i quali uno dei più importanti è la inclusione.

Questo evento insieme alla pet therapy da tempo praticata dalla scuderia rappresentano un modo virtuoso di fare sport e come Comitato olimpico sosteniamo convintamente le attività che si aprono al tema della disabilità", ha affermato Alberto Melis, delegato provinciale CONI.

"Un sentito ringraziamento da tutta la Scuderia Pan al vice sindaco Lucia Tanti e all'assessore Federico Scapecchi per la loro presenza e per la sensibilità dimostrata nei confronti di tutti i giovanissimi atleti. Un grazie anche ai quartieri della Giostra del Saracino sempre presenti all'evento", ha detto Sonia Fardelli presidente Scuderia Pan.

Le nuove date del progetto “Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony” sono: 20 ottobre Villa Severi; 27 ottobre Parco del Pionta; 3 novembre parco tra via dell'Acropoli e via Anconetana; 17 novembre Parco Pertini; 24 novembre Villa Severi; 1 dicembre Parco Pertini.