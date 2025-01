Treni, Veneri (Fdi): “Siamo dalla parte dei pendolari aretini”

Arezzo, 15 gennaio 2025 – “Ogni giorno i pendolari aretini, studenti e lavoratori, non sanno se potranno fare affidamento sui treni regionali per andare a scuola o lavoro.

La situazione è precipitata in modo consistente nell’ultimo anno e l’inizio del 2025 è già contrassegnato da notevoli disagi. Oggi sono stati dirottati gli Alta Velocità sulla linea convenzionale Chiusi-Arezzo e poi sulla Firenze-Roma (sempre linea convenzionale) per un guasto a Montevarchi: oggi gli aretini stanno vivendo una vera e propria odissea tra treni soppressi e ritardi.

La situazione non è stata migliore neanche nei giorni scorsi quando si sono registrati diversi ritardi. Inoltre, i lavori sulla linea Av per ammodernare la direttissima Firenze-Roma, nonostante si concentrino nelle ore notturne, stanno già avendo delle ripercussioni sui primi treni della mattina come è successo la scorsa settimana con l’intercity in partenza alle 7,32 da Arezzo.

A tutto questo si sommano delle distrazioni comunicative, per non parlare di ipotetici errori, che contribuiscono a rendere ancora più difficile la vita quotidiana dei pendolari, come per esempio il fatto che il treno regionale 18711 non effettuerà più le fermate a Castiglion Fiorentino e Camucia-Cortona e che gli studenti diretti nei due Comuni da Arezzo potranno usare il regionale 4077 in partenza alle 13 e 17.

Questi continui disagi portano le persone a non utilizzare più i treni preferendo ricorrere a mezzi privati andando ad influire sul traffico stradale e l’inquinamento. Ci sono, inoltre, segmenti di utenza che non hanno un’auto o non guidano, quindi possono spostarsi servendosi esclusivamente dei mezzi pubblici.

Le istituzioni devono muoversi ad ogni livello per tutelare il servizio di trasporto ferroviario che è un servizio essenziale. Per questo presenteremo una mozione per impegnare la Giunta regionale toscana a intavolare un dialogo con Trenitalia e Rfi proprio per garantire un servizio ferroviario adeguato e puntuale in provincia di Arezzo prevedendo anche manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle linee che interessano il territorio.

Ormai da troppi anni i cittadini sono costretti a convivere con un servizio ferroviario inaccettabile. Inoltre, se Fs ha il sospetto che alcuni guasti soprattutto sulle linee dell’AV siano frutto di sabotaggi, la società fa bene a presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Ben venga ogni azione volta a migliorare le condizioni dei trasporti” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri.