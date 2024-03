Treni, riunione senza il comitato: "Assurdo non ascoltare i pendolari"

"Siamo sconcertati e indignati. Fissare un tavolo di regia sui problemi dei pendolari senza la presenza di chi vive giornalmente queste problematiche è semplicemente assurdo".

Non usa mezzi termini, va dritto alla questione, il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Maurizio Da Re(nella foto a destra) non appena saputo della riunione che si terrà il prossimo 13 marzo, in video conferenza, tra Regione Toscana, i delegati di Trenitalia e Rfi e i sindaci del Valdarno sui problemi che attanagliano migliaia di valdarnesi circa i disservizi nella linea ferroviaria che porta giornalmente verso Firenze: "L’ultimo incontro che abbiamo fatto - afferma sempre Da Re - risale addirittura all’8 febbraio del 2023 durante il quale erano state fatte delle proposte, poi totalmente disattese, su alcune riunioni che dovevano vedere presente il Comitato per ovviare a alle problematiche esistenti e cercare soluzioni che potessero andare incontri alle persone.

Niente di tutto questo, la convocazione della cabina di regia senza la nostra presenza credo rappresenti anche una mancanza di rispetto da parte dell’assessore ai trasporti Baccelli". In attesa di un confronto, che per il momento non ci sarà, erano già pronte anche alcune proposte: "Pur non avendole ancora ufficializzate avevamo già pronte alcune proposte da formulare affinché potessero essere discusse ma a questo punto tutto torna in discussione.

Assieme al Movimento Consumatori, poi, è stato chiesto di poter essere ascoltati alla Commissione regionale dei trasporti ma anche qui, per il momento, tutto tace.

E’ una situazione che sta diventando sempre più insostenibile".

Senza considerare il rischio, come afferma il portavoce dei pendolari, che i trasporti verso il capoluogo secondo quanto appreso potrebbero essere spostati sulla linea lenta: "E anche questo è un problema, per raggiungere Firenze ci vorrebbe molto più tempo e sarebbe a discapito dei consumatori. La nostra paura, aldilà di questo, è che da questo confronto escano soluzioni o proposte che peggiorino il tutto o che non vadano incontro alle esigenze di chi ogni giorno prende il treno.

Come si fa a convocare una cabina di regia per parlare dei problemi di pendolari senza la loro presenza, senza chi vive giornalmente il problema?".

Nella video conferenza del 13 marzo saranno, infatti, discusse le importanti criticità che riguardano il trasporto ferroviario nella tratta del Valdarno ulteriormente accentuate, nel mese di febbraio, da ritardi che hanno creato disagi a non finire: "Oltre a ritardi e cancellazioni – spiega Valentina Vadi presidente della conferenza dei sindaci – sono saliti agli onori della cronaca episodi che hanno messo a dura prova la pazienza dei pendolari.

Speriamo con la partecipazione a questa cabina di regia, di portare non soltanto la voce del nostro Valdarno ma di avere risposte concrete da Trenitalia e Rfi per la risoluzione di queste problematiche".