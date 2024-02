Treni, da settembre il servizio vigilanza: "Nessun incidente e viaggiatori sicuri"

La linea Ferroviaria Italiana Lfi e Tft Trasporto Ferroviario Toscano con sede ad Arezzo –corrono sempre di più sui binari della sicurezza e dell’innovazione al servizio dei pendolari e dei viaggiatori. Sono oltre un milione le persone che nel 2023 hanno viaggiato sui treni delle linee ferroviarie Arezzo – Sinalunga e Stia - Arezzo in totale sicurezza, grazie anche al servizio di vigilanza attivato nel mese di settembre da Lfi e Tft e al rinnovo dei convogli ferroviari. "I viaggiatori hanno apprezzato, fin dall’inizio – dicono Bernardo Mennini, presidente Lfi e Maurizio Seri, presidente Tft – la nostra scelta di far salire a bordo i vigilantes. Una scelta che abbiamo fortemente voluto per prevenire possibili situazioni di disagio e far sentire ancora più sicure le persone che scelgono il treno come mezzo di trasporto principale. Le guardie giurate sono state volute anche per tutelare, ulteriormente, il nostro personale e supportare il capotreno nello svolgimento del servizio. L’attività di vigilanza viene effettuata, in autonomia, sia a bordo ma anche sui marciapiedi al momento della salita o della discesa dei passeggeri. Da settembre non c’è stata nessuna situazione di particolare gravità che ha richiesto l’intervento dei vigilantes. Vogliamo ricordare infine che all’interno dei nuovi convogli ci sono anche 32 telecamere di videosorveglianza".