Trekking culturale: itinerari in terra di Arezzo. Incontro informativo per strutture ricettive e appassionati

Arezzo, 11 giugno 2024 – Passeggiare, fare trekking, oggi sono alcune delle richieste più comuni che i turisti fanno nel nostro territorio.

Coscienti che si tratti di luoghi meravigliosi dal punto di vista ambientale e anche storico, la domanda è sempre più stringente e per questo motivo è necessario dare risposte complete ed immediate. Le risposte arrivano da Confartigianato Imprese Arezzo che grazie alla sua rete nel territorio è in grado di fornire nuove e preziose soluzioni.

Tra queste itinerari trekking nuovi e ricchi di racconti preziosi. "Metro dopo metro in alcuni percorsi di trekking si alternano pagine di storia imperdibili", commenta Alessandro Ferrini, fotografo ed esperto di percorsi storici."Il nostro territorio è caratterizzato da risorse naturali meravigliose che si posano su un territorio pieno di storia e di storie” sottolinea Ferrini.

Una visone più ricca, un connubio tra passato e natura che verrà illustrato nell'incontro dal titolo: “Trekking Culturale: Itinerari in Terra di Arezzo”, un evento pubblico aperto a tutte le Strutture Ricettive, Agrituristiche e agli appassionati di escursioni, storia e tradizioni locali. "Con questo evento desideriamo fare un passo in avanti, dare la possibilità alle strutture ricettive di offrire un servizio in più ai suoi ospiti", spiega Elena Terziani vice presidente Confartigianato turismo "Durante l’incontro in programma Mercoledì 12 Giugno alle 21 nella nostra sede provinciale in Via Tiziano 32, esperti del settore guideranno i partecipanti alla scoperta di alcuni dei sentieri più suggestivi e ricchi di storia, arte e paesaggi mozzafiato", spiega Terziani La partecipazione è completamente libera e gratuita.

Saranno presentati alcuni itinerari studiati per valorizzare il patrimonio culturale di Arezzo e delle sue affascinanti località circostanti: dalla via della transumanza, alla “linea gotica” su cui nel VII e VIII secolo si fronteggiarono bizantini e longobardi, fino alla facile e rilassante passeggiata da Ponte Buriano a Sietina che consente non solo il piacere di camminare lungo l’Arno, ma di incontrare aspetti storici, arte, religione ed altre curiosità "Da anni mi occupo di costruire percorsi che oltre alla meravigliosa offerta naturalistica, abbia un senso storico e culturale.

Per questo motivo - conclude Ferrini - verranno proposti degli itinerari vari che faranno scoprire aspetti inediti e appassionanti a tutti coloro che decideranno di partecipare".