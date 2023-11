Tre storie e il cammino per la parità

Salute, politica e imprenditoria. Ci sono tre storie che raccontiamo oggi: sono donne molto diverse tra loro per età ed esperienze ma hanno un filo che le lega. Si tratta le donne hanno preso coscienza dei propri diritti e del proprio ruolo nella società anche se il raggiungimento di una piena uguaglianza tra uomo e donna, da un punto di vista giuridico, lavorativo e sociale, è ancora molto lontano. Assunta De Luca prende il posto di Simona Dei alla direzione sanitaria, Barbara Croci è la prima donna segretario del Pd mentre Margherita Gallorini è arrivata al traguardo dei 100 anni dopo aver dedicato la sua vita all’azienda in cui lavorava, tanto da essere il primo maestro del lavoro ad Arezzo. Tutto in un giorno che rende omaggio alle donne di questa terra.