Tre giorni di eventi a Terranuova Anche il concerto di Ivan Cattaneo Si celebra la fondazione della città

di Marco Corsi

Dallo scorso anno Terranuova festeggia, ogni primo settembre, la Giornata celebrativa della "fondazione della città", in ricordo della posa della prima pietra. A 686 anni dalla nascita il Comune ha organizzato anche in questo 2023 tre giorni di eventi, manifestazioni sportive e appuntamenti con le associazioni che animano il territorio. "Per festeggiare insieme la storia e l’identità collettiva abbiamo programmato una serie di iniziative", ha annunciato il sindaco Sergio Chienni. Si inizia venerdì 1 settembre con l’inaugurazione, alle 16, del progetto "Sport nei parchi", di Sport e salute, al parco fluviale, alla presenza di tutte le associazioni sportive che hanno aderito al progetto. Si prosegue alle 18 in sala consiliare con l’incontro dal titolo "Sport a Terranuova. Una storia lunga oltre 100 anni". Dalle 19 in piazza della Repubblica saranno presenti pub e stand gastronomici e alle 21 inizierà lo spettacolo musicale "Una notte a Terranuova" con l’esibizione di gruppi musicali che si alterneranno sul palco. Tra loro un ospite d’eccezione, Ivan Cattaneo, cantautore bergamasco classe 1953, che ha raggiunto il successo nei primi anni 80 con "Polisex" e con l’album cover degli anni 60 "Duemila60 Italian Graffiti". Cattaneo ha poi deciso di allentare la sua attività musicale e di dedicarsi prevalentemente alle arti figurative come pittore. Negli anni duemila ha partecipato anche ad alcuni reality show. I commercianti terranuovesi parteciperanno all’iniziativa con l’apertura straordinaria dei negozi.

Nei due giorni successivi, sabato 2 e domenica 3 sono in programma iniziative pubbliche con la collaborazione delle associazioni del territorio che hanno collaborato per l’organizzazione della manifestazione, mentre un ulteriore concerto è fissato per sabato sera, alle 21.

"Le origini di Terranuova, la sua storia, l’identità sociale e le personalità della cultura che l’hanno resa illustre meritano di essere omaggiate e ricordate, con questa ricorrenza desideriamo che entrino a far parte del patrimonio culturale di tutti coloro che risiedono a Terranuova", ha aggiunto il sindaco Chienni.