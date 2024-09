Tre ecoisole informatizzate. I cittadini muniti di tessera potranno portarci i rifiuti

Nel Comune di Monte San Savino entrano in funzione in via sperimentale tre Ecoisole informatizzate per la raccolta dei rifiuti ad uso domestico.

Da lunedì saranno aperte a Monte San Savino nell’area Fossatello, ad Alberoro in via Amintore Fanfani e a Montagnano in Gina Valeri.

La funzione delle Ecoisole sarà di supporto alla raccolta dei rifiuti porta a porta e non sostituirà il servizio attualmente esistente.

Gli utenti abilitati potranno usufruire delle Ecoisole 2 volte al mese per conferire tipologie di rifiuti come: multimateriale, carta o cartone, Indifferenziato.

Dopo l’autenticazione con la tessera sanitaria (quella dell’intestatario dell’utenza Tari) si dovrà indicare il tipo di rifiuti da smaltire per l’apertura dello sportello dedicato.

Le Ecoisole serviranno utenze Tari di vicinanza.

Giusto un esempio: quella del Fossatello sarà abilitata alle utenze Tari del centro storico e vie limitrofe, zona Casalino, via Armando Diaz.

Per il periodo iniziale personale del Vsa sarà a disposizione per supporto e informazione (la mattina dalle ore 10 alle 12 direttamente nelle postazioni delle Ecoisole).

Questo servizio, come detto, è in affiancamento al porta a porta con lo scopo di aiutare e agevolare gli utenti Tari per esigenze improvvise (ad esempio assenza nei giorni di raccolta, dimenticanze o imprevisti).

Saranno pubblicate sul sito web comunale le vie e gli indirizzi completi delle utenze abilitate nelle varie Ecoisole.