Tre conferenze all’accademia del Poggio dedicate alla fisica

Il 2025 è l’Anno Internazionale delle Scienze e Tecnologie Quantistiche e, per l’occasione, l’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi ha organizzato un ciclo di conferenze sulla fisica, ideato dal professor Alessandro Cuccoli dell’Università di Firenze in collaborazione con il Centro Studi e Documentazione del Valdarno Superiore. Tutti gli incontri si terranno nella Sala Grande dell’Accademia e l’obiettivo è quello di comprendere, con un linguaggio accessibile, gli aspetti più rilevanti delle teorie fisiche contemporanee, con le loro conseguenze e implicazioni in tutti gli aspetti della vita del nostro tempo, dalla tecnologia alle interazioni tra mondo fisico e pensiero umano.

Il primo appuntamento si terrà domani, alle ore 17:00, nel quale interverrà il professor Lapo Casetti dell’Ateneo fiorentino con la conferenza dal titolo "Relatività: la geometria dello spazio e del tempo". Gli incontri successivi si terranno il 15 e 28 febbraio e il 14 marzo. L’ingresso sarà libero e non ci sarà bisogno di alcuna prenotazione.