Tre chilometri di marciapiedi verranno rimessi a nuovo. L’intervento a Pieve al Toppo

L’obiettivo finale sarà quello di riqualificare tre chilometri di marciapiedi.

Così hanno preso il via lunedì scorso i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei marciapiedi a Pieve al Toppo, nel comune di Civitella in Valdichiana.

Si tratta di un importante piano di lavori pubblici che interesseranno varie strade della frazione specialmente nella zona Andromeda, in via dei Boschi, via Aretina, via del Sembolino e in via di Mugliano, nei quali il manto di copertura dell’asfalto si presenta sconnesso e con perdita di planarità - per un totale di circa 3 chilometri di marciapiedi.

L’importo dei lavori, finanziato interamente con risorse dell’Amministrazione comunale è pari a circa 120 mila euro.

A eseguire i lavori è l’Impresa Valeri di Castiglion Fibocchi che è risultata vincitrice dell’appalto.

L’intervento che sarà realizzato prevede anche il riposizionamento o la sostituzione totale dei cordonati divelti nonché delle lapidi in ghisa alla stessa quota del manto di asfalto, la demolizione delle barriere architettoniche e la ricostruzione della rampa per persone diversamente abili. Il progetto prevede la ricollocazione dei cassonetti della nettezza urbana, a seguito della realizzazione di una piazzola che consenta agli utenti il conferimento dei rifiuti in sicurezza e conseguente miglioramento della percorribilità dei marciapiedi.

Dulcis in fondo, si aggiungono il riposizionamento o sostituzione delle caditoie ed eventuale ricostruzione dei pozzetti, la scarifica e la riasfaltatura di alcuni tratti di strada in aderenza al marciapiede.

"Continua l’impegno del nostro comune per la riqualificazione delle infrastrutture a servizio di tutta la comunità", commentano il sindaco Andrea Tavarnesi e l’assessore ai lavori pubblici Ivano Capacci. "Non è quindi un caso che l’Amministrazione abbia deciso di investire oltre 120 mila euro di risorse comunali per la realizzazione di questi importanti lavori programmati a Pieve al Toppo - continuano all’unisono il primo cittadino del comune di Civitella e l’assessore Capacci - una delle nostre frazioni più popolose, che miglioreranno la circolazione pedonale sia sotto il profilo della sicurezza che della accessibilità venendo incontro alle necessità dei cittadini".

