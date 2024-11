Travolse pensionato. L’alcoltest è positivo

Nel giorno in cui parenti e amici si sono stretti attorno alla famiglia di Luigi De Palma, per l’ultimo saluto all’84enne morto per soccorrere due ragazze, sulla Due Mari in prossimità dell’uscita di San Zeno, ecco che gli esami effettuati sull’uomo al volante dell’auto che lo ha travolto hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al consentito. Si tratta di un 50enne di nazionalità polacca che lunedì pomeriggio non ha fatto in tempo a frenare, a rallentare la corsa della propria auto, con la quale ha colpito Luigi De Palma. L’84enne, originario di Benevento, ma residente ad Arezzo da tanti anni, per la precisione nel quartiere di Saione, era in compagnia della moglie (anche lei sordomuta). In città molti conoscono Luigi, lo ricordano come una persona riservata e cordiale. "Un gesto altruista", dicono i suoi concittadini sui social nel salutare l’84enne. Anche chi non lo conosceva è rimasto colpito da quel gesto di altruismo che però gli è costato la vita. Già perchè De Palma era al volante del proprio veicolo quando poco prima delle 16 un’altra auto lo sorpassa. Al volante c’è una neo patentata di 18 anni. La giovane perde il controllo del mezzo e finisce la sua corsa nell’altra carreggiata, poi fuori dalla strada, capovolta all’interno del fosso. Il bilancio è di due ragazze ferite: due codici gialli, anche l’amica di 23 anni all’ospedale, ma vista la dinamica è andata bene.

De Palma nota la scena, accosta il proprio veicolo e decide di intervenire, di prestare soccorso a quelle ragazze e verificare le loro condizioni. L’84enne scende dall’auto e attraversa per andare verso di loro quando alle sue spalle arriva un altro mezzo che non avverte e che lo prende in pieno. Un impatto violentissimo quello che costa la vita a De Palma. Inutile la corsa dei mezzi di soccorso, del personale del 118, vigili del fuoco e polizia municipale che si occupa dei rilievi. Gli accertamenti per chiarire la dinamica di questa tragedia in ogni suo aspetto portano a sottoporre il 50enne polacco, alla guida del mezzo che non è riuscito ad evitare De Palma, all’alcol test.

Un esame che ha evidenziato come il 50enne fosse lunedì pomeriggio sopra il limite consentito dalla legge. Per lui l’accusa dalla quale dovrà difendersi è di omicidio stradale.