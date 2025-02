Trasporti, novità per la Miv. Ecco i percorsi

Da ieri mattina è stato implementato il servizio di trasporto pubblico per i cittadini di Cavriglia che utilizzano le linee della Miv, la cosiddetta metropolitana di superficie, per raggiungere il fondovalle. Nel dettaglio, con la MIV05, gli utenti del capoluogo e delle frazioni che si trovano lungo la Strada Provinciale delle Miniere possono raggiungere Montevarchi attraverso la strada provinciale della Chiantigiana, mentre per scendere da Cavriglia a San Giovanni Valdarno si potrà scegliere la MIV06, che percorre la via più rapida passando da Vacchereccia, oppure la MIV05 attraverso la SP delle Miniere. Ciò consentirà di impiegare meno tempo nel tratto casa-scuola o casa-lavoro. Da Vacchereccia e Nardi si giungerà direttamente a Montevarchi passando via Cavriglia. Ci saranno poi transiti da Meleto per San Giovanni (Coop, P.zza Palermo, ABB) e Figline e per Montevarchi salendo da Cavriglia. Invariato invece il collegamento per l’ospedale di Santa Maria della Gruccia. Ci sono poi altre novità. Alle ore 7:15 è previsto un nuovo collegamento che da San Giovanni, via Vacchereccia, giungerà a Cavriglia e proseguirà fino a Montevarchi. Alle ore 8:05 nuovo collegamento che da San Giovanni collega la zona industriale di Bomba per ingressi lavorativi entro le 8:30. Infine, alle ore 8:35, il MIV06, da Cavriglia, via Vacchereccia, giungerà a San Giovanni e al presidio sanitario di vallata. L’obiettivo è quello di offrire un servizio più capillare, cercando di incrementare il trasporto pubblico locale e spingendo sempre più valdarnesi a tenere la macchina in garage.