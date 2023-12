Transumanza di notte. Pecore in viale Gramsci

SAN GIOVANNI

Lunedì sera, attorno alle 22,30, chi si è affacciato alle finestre di viale Gramsci a San Giovanni ha avuto un sussulto. Una strada che quotidianamente è attraversata da centinaia di mezzi era invasa da una quantità considerevole di pecore, che stavano transitando tranquillamente in direzione del ponte Pertini e della zona Oltrarno. Dietro di loro i pastori e i cani. Un’immagine straordinaria che ha fatto immediatamente il giro del web. Non avviene tutti i giorni, infatti, assistere a una scena del genere, in un’area densamente popolata e vedere questi docili mammiferi passeggiare tranquillamente in mezzo alle case e alle macchine per raggiungere poi l’arteria più trafficata della zona, la regionale 69, attraversare il ponte e proseguire il cammino. Alcune auto che si trovavano nei pressi, ovviamente, si sono fermate per dare la precedenza e chi era al volante ne ha approfittato per girare video che sono finiti sui social, suscitando risate e curiosità.

Una sorta di transumanza, la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano da pascoli situati in zone collinari o montane verso quelli delle pianure. Questo avviene nella stagione invernale. In campagna e in montagna scene come queste sono all’ordine del giorno, anche in zone meno abitate. Decisamente più inconsueto assistere ad un fatto del genere nel centro di una città. Le pecore, in base alle informazioni raccolte, erano partite dalla vicina frazione di Vacchereccia per raggiungere una zona di campagna al di là dell’Arno. Ieri mattina, anche il sindaco di San Giovanni, tramite la polizia municipale, si è informata del fuori programma, che ha suscitato curiosità e tanti sorrisi. Una bella immagine, come hanno raccontato molti sui social.