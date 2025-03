Tra Stelle e Champagne, in campo progetti per tutti

Abbiamo fatto un sondaggio rivolto alle classi della nostra scuola chiedendo se gli alunni fanno sport, ma abbiamo scoperto che troppi bambini non lo praticano. Grazie all’intervista a Francesco Graziani abbiamo capito che lo sport è importante per la salute mentale e fisica, favorisce l’inclusione, serve per fare nuove amicizie e anche per imparare ad organizzarsi e rispettare le regole.

Una delle domande poste a Graziani è stata quella di come possono i bambini con difficoltà praticare lo sport. Ci ha risposto che esistono diverse realtà che si occupano di includere questi ragazzi, ad esempio nel 2022 la società G.S. Olmoponte ha fondato una squadra chiamata "Calcio Champagne" che permette ai ragazzi diversamente abili di giocare a calcio. Graziani è stato coinvolto nel progetto: abbiamo scoperto che la squadra partecipa a tornei e campionati specifici ricevendo anche aiuti dalla Figc e dalla Uefa, inoltre, grazie a Ciccio, la squadra ha ottenuto un pulmino per gli spostamenti.

Già dal 2002, ad Arezzo la ’All Stars Asd’ si occupa di integrare le persone con disabilità in diversi sport. È affiliata con Special Olympics Italia, un programma educativo internazionale che promuove e organizza allenamenti ed eventi per ogni livello di abilità: qui gli sportivi con disabilità vengono chiamati “atleti”, gli altri “partner”.

Grazie a queste associazioni del territorio tanti bambini e ragazzi possono vivere il loro sogno sportivo senza nessun tipo di esclusione e di emarginazione.