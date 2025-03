Tra reale e irreale. I "Frammenti" di Francesca Donatelli

Frammenti è il titolo della personale di Francesca Donatelli, nota fotografa, che recentemente affronta altri linguaggi artistici, unendo la sua esperienza visiva alla tecnica del ritaglio e della ricomposizione. La mostra è visitabile fino al 16 marzo presso la Sala Pieve, al secondo piano del Palazzo di Fraternita, all’interno del percorso museale. Arte, anatomia, botanica e autoritratti è il sottotitolo dell’esposizione di collage, che sono veri e propri frammenti della memoria, evocando emozioni, sensazioni e attimi. Come ella stessa scrive, dopo essere entrata in crisi con la fotografia, la Donatelli che opera a Poppi dal 2029, dopo avere aperto il suo primo studio fotografico a Bibbiena nel 2012, ha iniziato a fare collage nel 2019, partendo da scarti delle sue fotografie e da vecchie immagini di famiglia rintracciate nei mercatini in giro per il mondo. Taglio, strappo e incollaggio sono alla base delle sue composizioni, inserendo in un secondo momento nuovi supporti come vecchi quaderni di botanica rintracciati presso un rigattiere. La mostra è concepita come una narrazione per fotogrammi, che compongono spaccati di vita, tra reale e irreale.

Liletta Fornasari