Tour per scoprire i luoghi della Madonna del Conforto

Il Centro Sportivo Italiano organizza la passeggiata culturale e visita dedicata a "I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo" per domenica prossima (11 febbraio) a partire dalle ore 16.

Il percorso, appositamente studiato da Nicola Meacci, referente dei cammini per il comitato aretino, vede la partenza da San Domenico, passando lungo le antiche mura urbane ed entrando da Porta San Clemente, dove si arriverà in Via Vecchia alla Cappellina della Grancia camaldolese, normalmente non aperta al pubblico, dove avvenne il miracolo il 15 febbraio 1796. Verranno percorsi i borghi del centro storico di Arezzo, per arrivare al Duomo e fino alla Cappella della Madonna del Conforto. Il gruppo parteciperà alle celebrazioni religiose con il vescovo Andrea Migliavacca e don Alvaro Bardelli parroco del Duomo, in occasione della novena animata dalle parrocchie e dalle compagnie religiose della Valdichiana. Il pomeriggio si concluderà con un momento conviviale a Casa Thevenin in Via Sasso Verde.