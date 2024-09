Tossicologia clinica d’urgenza, corsi di formazione della Asl al personale dei Pronto Soccorso

Arezzo, 16 settembre 2024 – Gestire il paziente intossicato secondo evidenze aggiornate e buone pratiche in emergenza-urgenza. È questo l’obiettivo dei corsi di formazione TSBT - Toxicological Basic Support and therapy organizzati dalla Asl Toscana su est dedicati al persone dei Pronto Soccorso Aziendali: dare risposte efficaci in emergenza per la diagnosi e la cura delle intossicazioni.

Le lezioni dei corsi di formazione - il cui responsabile scientifico è il dottor Maurizio Zanobetti, direttore dell’Area Dipartimentale provinciale Aretina di Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso e direttore del PS del San Donato - saranno tenuti da Francesco Gambassi, responsabile del Centro Antiveleni di Firenze e dalla dottoressa Alessandra leri del Centro Antiveleni di Firenze.

I corsi seguiranno il seguente calendario: 18-19 settembre (dalle ore 8:30 alle 18) Ospedale San Donato di Arezzo 16-17 ottobre (dalle ore 8:30 alle 18) Sede ESTAR a Siena 8-9 novembre (dalle ore 8:30 alle 18) Ospedale Misericordia di Grosseto “Siamo molto contenti di aver inserito per la prima volta nell’offerta formativa della Asl Toscana sud est la tossicologia clinica d’urgenza - spiega il dottor Zanobetti -.

È fondamentale che le operatrici e gli operatori dei PS possano essere messi nelle condizioni di affrontare, con un approccio innovativo e aggiornato, le emergenze legate alle intossicazioni. In tanti casi questo significa dare una risposta efficace e, a volte, salvare vite umane. Ringrazio il dottor Gambassi e la dottoressa Ieri per aver messo al servizio del nostro personale le proprie conoscenze e competenze”.