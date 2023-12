Toscana Gospel. La grande notte di Roderick Giles

Il Natale si accende con i canti della musica gospel. Tornano infatti i concerti della 27esima edizione del Toscana Gospel Festival pronto ancora una volta a travolgere ed entusiasmare il pubblico rendendo omaggio ad una delle personalità più importanti del Novecento, il reverendo Martin Luther King, che con la sua vita, le sue azioni e soprattutto le sue parole ha cambiato profondamente la concezione di libertà e di diritti civili. Sessanta anni fa, nel 1963 Martin Luther King di fronte ad oltre 300mila persone nel parco del Lincoln Memorial a Washington Dc, nel corso de "La marcia su Washington per i diritti e la libertà", pronunciò il suo storico discorso di "I Have a Dream", parole che hanno fatto la storia per i diritti civili del XX secolo. Da quel momento queste parole sono il simbolo della lotta contro il razzismo e dell’uguaglianza tra le genti. Il Toscana Gospel Festival ha deciso di celebrare questo indimenticabile discorso che trasmette ancora tanta speranza e voglia di giustizia, e questo anche in omaggio a ciò che la musica Gospel da sempre vuole rappresentare, ovvero il desiderio di riscatto e di libertà. Negli anni si sono esibiti al festival 350 cori e oltre 3000 artisti coinvolgendo decine di migliaia di persone. Per continuare a sognare con la musica gospel ecco tantissime date che toccheranno anche la provincia di Arezzo.

Si parte stasera alle 21,15 all’Auditorium Caurum Hall Guido d’Arezzo con Roderick Giles and Grace. Domani lunedì 18 dicembre sempre alle 21,15 appuntamento a Castelfranco al Teatro Wanda Capodaglio con New Millennium Gospel Singers, una formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Martedì 19 dicembre al Masaccio di San Giovanni ci saranno The Voices of Victory. Martedì 26 dicembre al Teatro dei Ricomposti di Anghiari appuntamento con The Florida Fellowship Gospel Superchoir, il 26 dicembre nella Torre di Marciano The Florida Fellowship Gospel Superchoir. Il 28 dicembre a al Signorelli di Cortona appuntamento con The Voices of Victory.