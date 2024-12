Toscana Gospel Festival 2024: un viaggio musicale tra cultura e spiritualità

La magia del Gospel è pronta a colorare le feste. Parte la 28ª Edizione del Toscana Gospel Festival, un viaggio in musica in programma dal 15 dicembre al 1 gennaio 2025.

La Toscana si accenderà con le emozioni e l’energia della musica gospel, ospitando la XXVIIIª edizione del più grande evento di musica gospel in Italia e uno dei più importanti in Europa. Dal 1996 rappresenta un punto di incontro unico tra cultura italiana e afroamericana, unendo spiritualità, arte e comunità in un’esperienza musicale indimenticabile. Un omaggio alla tradizione e al cambiamento.

Quest’anno il festival celebra il 60° anniversario di "A Change is gonna come" di Sam Cooke, capolavoro simbolo di speranza e riscatto sociale. Incisa nel 1964 a soli 33 anni, "A Change is gonna come" divenne l’Inno degli afroamericani e di tutta una generazione che stava impegnandosi per valori di riscatto, libertà e pace. Una canzone che sottolinea il potere trasformativo della musica, in linea con il ruolo storico del gospel.

Con 16 concerti in 16 luoghi diversi e suggestivi, il festival toccherà anche Arezzo, Cortona, Marciano della Chiana, San Giovanni e Cavriglia.

"Il Toscana Gospel Festival è molto più di una rassegna musicale - dicono Andrea Laurenzi e Luca Baldini direttori artistici - Da 28 anni, il nostro festival rappresenta un ponte unico tra la cultura italiana e afroamericana, unendo spiritualità e arte in un’esperienza che travalica i confini musicali per promuovere valori fondamentali di solidarietà e libertà".

Martedì 17 dicembre alle 21.15 al teatro Masaccio di San Giovanni ci saranno Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers. Il 26 dicembre alle 21.15 nella Torre di Marciano Cedric Shannon Rivers & The Unilited Praise Gospel singers. Il 27 dicembre alle 21.15 al Signorelli di Cortona JP & the Soul Voices. Il gruppo sarà anche a Cavriglia sabato 28 dicembre alle 21.30 al teatro comunale. Il 29 dicembre alle 18 all’Auditorium Caurum Hall Guido d’Arezzo di Arezzo arriva Tony Washington gospel singers. Il 1 gennaio alle 17 al Mario Spina di Castiglion Fiorentino Joselin st Aimee The Spirit of Gospel.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura.